РИАМО - 6 фев. Информация о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке столицы не соответствует действительности, на предприятии происходит технологический процесс, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о возгорании на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

«Никакого пожара на НПЗ нет. Заявки туда были. Подразделения туда выезжали, все проверили. Пожара нет. Там происходит технологический процесс», - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы МНПЗ, факельная система является одним из элементов технологической цепочки Московского НПЗ. Она предназначена для безопасной утилизации избыточных газов, которые образуются в процессе переработки нефти. Кратковременное горение факела было связано с плановыми работами. Завод работает в штатном режиме.