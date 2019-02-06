РИАМО - 6 фев. В поселении Рязановское новой Москвы планируются построить пожарное депо на четыре машины, под застройку выделен участок площадью 0,8 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В Новомосковском округе будет построено трехэтажное пожарное депо на четыре поста пожарной техники. Общая площадь объектов составит порядка 3 тысяч квадратных. Метров», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки города для территории, расположенной по адресу: поселение Рязановское, деревня Никульское, владение 47-1. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

На территории пожарного депо будет создан водозаборный узел и комплекс сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

«Для личного состава возведут четырехэтажную учебно-тренировочную башню со скалодромом, оборудуют спортивную волейбольно-баскетбольную площадку и беговую дорожку на 50 метров. На территории предусмотрена установка тренировочных гидрантов, подземных резервуаров для воды и парковки», – уточнила Княжевская.

Она добавила, что в здании депо разместится гараж для пожарной техники и сервисного обслуживания спецтранспорта. Помимо этого, запланированы помещения для хранения спецодежды и пожарных рукавов, фельдшерская комната, комнаты приема пищи и отдыха, а также служебные кабинеты, учебные классы и комната психологической разгрузки.

На прилегающей территории пожарного депо проведут комплексное благоустройство и озеленение.