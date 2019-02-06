РИАМО - 6 фев. Две организации и частное лицо, занимающиеся перевозками опасных отходов в Электростали, допустили нарушения в данной сфере деятельности, представители фирм вызваны в министерство экологии и природопользования Подмосковья для дачи объяснений и составления протоколов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы эконадзора вместе с сотрудниками ОГИБДД городского округа Электросталь провели рейд по выявлению нарушений природоохранного законодательства при транспортировке отходов. В ходе рейда выявлены многочисленные нарушения.

«Так, перевозчики ООО «НПП «Эковториндустрия» и частное лицо, также занимающееся перевозками, не оборудовали автомобили специальным знаком, обозначающим перевозку опасных грузов. Аналогичное нарушение допустило ООО L&T, кроме того, грузчики этой компании не имели квалификационных документов, подтверждающих право работать в сфере обращения с отходами», – отмечается в сообщении.

Один из нарушителей, физическое лицо, был оштрафован на месте. Двое других вызваны в министерство для дачи объяснений и составления протоколов об административных правонарушениях.

Нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Сотрудники министерства будут продолжать подобные рейды во всех муниципалитетах Московской области.