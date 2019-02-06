РИАМО - 6 фев. Власти столицы одобрили проект планировки участка улично-дорожной сети в районе Коммунарки в новой Москве, который планируют реконструировать, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) <…> на заседании 6 февраля 2019 года одобрила проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – участок проектируемый проезд №812, участок МКАД – поселок Коммунарка-а/п Остафьево, улица Бачуринская, подъезд к деревне Бачурино в поселении Сосенское», – говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство или реконструкцию дорог общей протяженностью 4,3 километра, включая: реконструкцию проектируемого проезда №812; строительство дороги МКАД – Коммунарка – Остафьево; строительство и реконструкцию улицы Бачуринская; строительство проектируемого проезда №2-5-1, дороги Бачуринская улица – воинская часть и улиц местного значения, включая подъезд к СНТ «Виктория».

Проектом запланировано строительство отстойно-разворотной площадки для наземного общественного транспорта площадью 0,85 гектара.

«Благодаря реализации проекта планировки может существенно улучшиться транспортное обслуживание жилых микрорайонов вблизи поселка Коммунарка», – дополнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.