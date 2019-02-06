РИАМО - 6 фев. Западную станцию водоподготовки, расположенную в Западном и Новомосковском округах, ждет реконструкция со строительством новых сооружений, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Рассматриваемая территория расположена в границах районов Солнцево и Ново-Переделкино Западного административного округа, а также в районе Московский Новомосковского административного округа Москвы.

«Планируется построить новый водосток протяженностью 680 метров, два озоносорбиционных блока по 250 тысяч кубометров в сутки, аккумулирующего резервуара промывных стоков объемом 13 тысяч кубометров, технологические трубопроводы, озонаторную станцию производительностью до 70 килограммов озона в час, а также реконструировать реагентное хозяйство и камеры переключения», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Суммарная поэтажная площадь новых объектов составит почти 193 тысяч квадратных метров, их высотность не превысит 25 метров. Ввод новых производственных мощностей позволит существенно повысить в городе качество питьевой воды, отметила она.

Разработка проекта планировки территории предусмотрена за счет средств городского бюджета. Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.