РИАМО – 6 фев. На юго-востоке столицы полностью восстановили движение транспорта во 2-м Грайвороновском проезде, ранее участок был перекрыт в сторону Рязанского проспекта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

Ранее для автомобилей временно был недоступен 2-й Грайвороновский проезд в сторону Рязанского проспекта. В стене здания в доме 6 возникла трещина. Столичным автолюбителям рекомендовали объезжать закрытый участок по Третьему транспортному кольцу и по улице Академика Скрябина.

«Движение во 2-м Грайвороновском проезде полностью восстановлено», – говорится в сообщении.