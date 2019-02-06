РИАМО - 6 фев. Подмосковные следователи подозревают в получении взятки через посредника начальника управления образования и социального развития администрации городского округа Протвино, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следственным отделом по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления образования и социального развития администрации городского округа Протвино и двух посредников.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере с вымогательством) и частью 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что с сентября 2016 года по февраль 2018 года начальник управления ежемесячно через посредников получала от заведующей одного из дошкольных образовательных учреждений денежные средства в виде взятки в общей сумме не менее 120 тысяч рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий для работы.

В настоящее время следствием запланировано проведение комплекса следственных действий с участием подозреваемой, после чего будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

«Проведены обыски в служебном кабинете. Расследование уголовного дела продолжается», – заключается в материале.