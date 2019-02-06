РИАМО - 6 фев. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы зафиксировали слабый гололед и снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачная погода, местами слабые осадки. <…> В Зеленограде без осадков, температура воздуха – минус 1,6-1,5 градуса. На территории новой Москвы осадки в виде снега, местами слабый гололед, температура воздуха – минус 1,9-0,2 градуса», – говорится в сообщении.

Погоду в Московском регионе в среду определяет западная периферия антициклона с центром над югом Урала.

«При сплошной облачности местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве – минус 1-3 градуса, по области – минус 1-6. Ветер южный, 2-5 метров в секунду», – добавляется на сайте.