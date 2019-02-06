РИАМО– 6 фев. На автодроме в Богородском городском округе 16 февраля проведут ежегодные зимние соревнования по скоростному маневрированию на легковых машинах, говорится в сообщении информационного центра Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«Шестнадцатого февраля на автодроме ФСО России будут проведены ежегодные февральские соревнования Гаража особого назначения (ГОН) ФСО России по скоростному маневрированию на легковых автомобилях. Богородский городской округ, Старая Купавна», – отмечается в сообщении.

Начало соревнований в 11:00, прибытие гостей – с 10:00. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8(495)910-41-33.