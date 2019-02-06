РИАМО - 6 фев. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию с гибелью ребенка в опекунской семье в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

«В случившемся разбирается Следственный комитет. Приемные малыши временно переведены в другую ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств произошедшего», – сказала Мишонова.

В приемное отделение Подольской детской городской больницы 29 января поступил трехлетний мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга. Ребенок был в коме. Не приходя в сознание, малыш скончался в больнице 4 февраля.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть»).

В семье, где погиб мальчик, есть трое родных детей и еще трое под опекой. Последним шесть, три и 1,5 года. В ходе допроса опекун ребенка заявила следователю, что мальчик во время купания упал в ванной, вследствие чего и получил травму.