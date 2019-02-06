РИАМО – 6 фев. Из-за сильной гололедицы во всех филиалах «Мострансавто» принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Подмосковье, в среду на маршрутах работают около 4 тысяч автобусов предприятия, говорится в сообщении пресс-службы компании.

До конца среды и ночью 7 февраля по югу, юго-востоку Подмосковья ожидается снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.

«Водители предупреждены об ухудшении погодных условий. Специалисты «Мострансавто» готовят транспортную инфраструктуру предприятия к работе в сложных погодных условиях», – отмечается в сообщении.

Диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности.

Ранее об ухудшении погодных условий предупредило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на основании прогноза МЧС.

«Минтранс Подмосковья призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам (советуют - ред.) переходить дорогу только в местах пешеходных переходов», – заключается в материале.