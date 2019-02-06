РИАМО – 6 фев. На территории яхт-клуба «Патриот» в городском округе Мытищи 8 февраля состоится Кубок Московской области по сноукайтингу, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.

«Восьмого февраля на лед Пироговского водохранилища выйдут настоящие профессионалы. Соревнование проводится в дисциплинах: сноукайтинг курс-рейс-лыжи, сноукайтинг курс-рейс-доска, а также сноукайтинг курс-рейс-лыжи марафон, сноукайтинг курс-рейс-доска марафон, сноукайтинг курс-рейс-лыжи Д8», – отмечается в сообщении.

Сноукайтинг представляет собой занятия с буксировочным кайтом на снежном покрытии или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.

«Данный вид спорта чрезвычайно зрелищный. Скучно не будет никому!» – добавляется в сообщении.

Вход на мероприятие будет бесплатным.