РИАМО - 6 фев. Застройщик ЖК «Борисоглебское» в новой Москве практически прекратил работы по строительству корпусов, материалы для проведения доследственной проверки по данному факту будут направлены в столичную прокуратуру, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Застройщиком жилого комплекса в поселении Новофедоровское, деревня Зверево, участок 100, 101 является ООО «Апрелевка С2». Концепцией проекта предусмотрено строительство нескольких кварталов, состоящих из малоэтажных домов.

«Москомстройинвест подготовит материалы для проведения доследственной проверки деятельности застройщика ЖК «Борисоглебское» в новой Москве, так как строительство объекта в настоящее время практически не осуществляется», – сказал заместитель председателя комитета Александр Гончаров сообщил в ходе встречи с представителями компании-застройщика.

Он отметил, что специалисты ведомства весной 2018 года провели внеплановую проверку деятельности застройщика на предмет соблюдения требований закона о долевом строительстве № 214-ФЗ. По итогам застройщик был привлечен к административной ответственности. Также ему было выдано предостережение о недопустимости нарушения закона и необходимости принять срочные меры по устранению отклонений от графика реализации проекта.

«Застройщиком соответствующие меры приняты не были, позитивной тенденции на стройплощадке участка 101 нет. Прокуратуру об этом мы уведомим», – пояснил заместитель Гончаров.

Он добавил, что застройщик без согласия граждан, подкрепленного подписанием допсоглашений, оттягивает сроки ввода корпусов №№1-30, 36, 38-48 (участок 101). В связи со сложившейся ситуацией в Москомстройинвест поступают обращения от дольщиков.

«Застройщику необходимо в кратчайшие сроки обеспечить непрерывное финансирование проекта и возобновить полномасштабные работы на стройплощадке. По корпусам, которые ООО «Апрелевка С2» не успевает ввести в установленные сроки, необходимо либо подписать с дольщиками дополнительные соглашения об изменении даты ввода, либо предоставить квартиры в уже введенных в эксплуатацию корпусах жилого комплекс», - подчеркнул Гончаров.

Он отметил, что в любом случае нарушенные права граждан должны быть восстановлены. Кроме того, представителям завсройщика поручено предоставить в комитет перечень конкретных мер, необходимых для завершения реализации проекта.

«С учетом изложенного, вопрос строительства ЖК «Борисоглебское» включен в повестку совещаний рабочей группы по рассмотрению уголовных дел по экономическим преступлениям, связанным с долевым строительством», – заключается в материале.