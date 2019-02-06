РИАМО – 6 фев. Президент России подписал указ об отмене некоторых ограничительных мер в отношении Турецкой Республики, сообщает Газета.ru.

Он размещен на официальном портале правовой информации.

«Документ расширяет круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер. В перечень включены владельцы действительных специальных паспортов, направленные в Россию в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России», – отмечается в материале.

МИД поручено направить турецкой стороне уведомление о частичном возобновлении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 12 мая 2010 года.

«Указ вступает в силу со дня публикации», – заключается в сообщении