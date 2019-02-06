РИАМО - 6 фев. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась с предоставлением земельного участка под строительство станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Инвестору будет предоставлен земельный участок площадью 7,026 гектара. «Кленовый бульвар» станет частью восточного участка БКЛ, следующей за станцией «Нагатинский затон» и расположится на юге Москвы, на пересечении Кленового бульвара и улицы Коломенской», – говорится в сообщении.

Земельные участки планируются к передаче ГУП «Московский метрополитен» по договору аренды.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, Москва систематически реализует инвестиционные проекты в сфере развития транспортной инфраструктуры.

«Это одно из ключевых направлений работы по созданию в городе благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для жизни горожан. Возведение данного инфраструктурного объекта соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и будет осуществлено в рамках государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы», – подчеркнул Прохоров.