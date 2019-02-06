РИАМО - 6 фев. В среду в правительстве Москвы одобрили проект закона об инновационном кластере, ядром которого будет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт, услугу или ищет партнеров для высокотехнологичного проекта, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям преодолеть существующие между ними барьеры, правительство Москвы инициировало создание инновационного кластера. Идея была подержана президентом России Владимиром Путиным, который 26 ноября 2018 года подписал указ № 672 «О создании на территории города Москвы инновационного кластера».

«С целью выполнения поручений президента России правительство Москвы на заседании 6 февраля 2019 года обсудило и одобрило проект закона «Об инновационном кластере города Москвы». Законопроект определяет: основные понятия, цели и задачи инновационного кластера; полномочия правительства Москвы по созданию и обеспечению функционирования инновационного кластера», – говорится в сообщении.

Также документ определяет правовой статус участников, специализированной организации инновационного кластера, ее органов управления и иных органов, возможности предоставления мер поддержки участникам инновационного кластера.

Ядром инновационного кластера будет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт, услугу или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. Кроме того, на этой платформе можно будет взаимодействовать с органами власти, государственными корпорациями и подавать заявки на получение специализированных мер поддержки.

«Таким образом, инновационный кластер станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный синергетический эффект. Создание кластера станет логичным этапом в развитии инновационного потенциала столицы и формировании единой «инновационной экосистемы» Москвы», – поясняется в материале.

Функционирование инновационного кластера, включая развитие IT-платформы, обеспечит специализированная организация, создаваемая в организационно-правовой форме фонда. Стать участником кластера будет максимально просто – достаточно будет подать заявку в электронном виде.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение Московской городской думы.

В Москве работают свыше 20 тысяч субъектов инновационной инфраструктуры, включая 47 инженерных вузов, 752 научные организации, 34 технопарка, более 5 тысяч высокотехнологичных предприятий и свыше 12 тысяч фирм, занимающихся информационных технологиями. Это – сотни тысяч ученых, инженеров, программистов и рабочих высокой квалификации.

Для развития инновационной экосистемы в столице реализуется комплекс мер государственной поддержки, включая субсидирование расходов на приобретение оборудования, льготные займы, поддержку внешнеэконо­мической деятельности, содействие развитию технопарков и иных объектов инновационной инфраструктуры, налоговые льготы для их резидентов и другие.