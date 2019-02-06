РИАМО – 6 фев. Владимир Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания, сообщает Газета.ru.

Ранее закон был обнародован на сайте правовой информации.

«Согласно документу, военнообязанный гражданин должен становиться на воинский учет по месту фактического проживания», – говорится в сообщении.

Речь идет о гражданах, которые не имеют регистрации по месту жительства или месту пребывания.

Ранее издание сообщало, что Госдума разрешила вставать на воинский учет без регистрации.