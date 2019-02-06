РИАМО - 6 фев. Карантин по бешенству животных объявили в селе Покровское Рузского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (6 февраля - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: село Покровское Рузского городского округа Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от восточной границы деревни Сафониха до западной границы деревни Самошкино, далее на север вдоль границы Рузского округа до восточной границы деревни Сафониха.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.