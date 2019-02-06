Одинцовский район, который с 6 февраля объединен со Звенигородом в единый городской округ, благодаря экологии и инфраструктуре, считается одним из элитных и самых дорогих в Подмосковье. В поселки среди сосен на берегу Москвы-реки переезжают не только обеспеченные москвичи, но и те, кому жизнь на природе ближе суеты мегаполиса. Тренер по конному спорту Елена рассказала РИАМО, ради чего уехала из Москвы и как живет среди полей, лесов и лошадей.

Конное детство

© фото из личного архива

Я с детства увлекалась лошадьми. Мы с родителями жили в Москве, недалеко от ВДНХ. И мама решила отвести меня в конную секцию, которая находилась в районе Сокольников и называлась «Урожай». Сейчас это старейший конноспортивный клуб «Сокорос». Я твердо решила посвятить свою жизнь лошадям и тренерской работе и поступила в Московскую государственную академию физической культуры (МГАФК).

Мое увлечение конным спортом превратилось в работу, и мне пришлось переехать за город. Сначала я уехала в поселок Горки-10 в Одинцовском районе. Там я работала тренером при Московском спортивном клубе, рядом был Московский конный завод.

Когда мои лошадки, которых я тренировала, уехали еще дальше, под Звенигород, мне тоже пришлось перебраться поближе у этому замечательному городу.

Сейчас моя работа находится между Звенигородом и Кубинкой, в конноспортивном клубе «Шарапово» рядом с селом Троицкое (поселение Никольское Одинцовского городского округа). Живу я в том же районе, недалеко от Звенигорода, в небольшом поселке.

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Поселок среди сосен

Наш поселок очень живописный – он находится на высоком берегу Москвы-реки среди столетних сосен, рядом со знаменитой Николиной горой. Здесь ведется активное строительство, строятся элитные жилые комплексы. Для спокойной комфортной жизни здесь все есть – магазины, аптеки, школы. В расположенном неподалеку пансионате «Сосны» есть бассейн, медицинский центр, ресторан. Всеми этими услугами местные могут воспользоваться за отдельную плату.

Но границами поселка жизнь моей семьи не ограничивается, так что на месте мы не сидим. Если хочется прогуляться и культурно отдохнуть, то мы едем в Звенигород. Там и живописный берег Москвы-реки, и множество музеев, и знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь. Окрестности Звенигорода недаром называют «подмосковной Швейцарией»: здесь самый прекрасный отдых и просто место для души!

Меня приятно удивил музей русского десерта в Звенигороде, который из небольшой экспозиции вырос в целый историко-культурный проект. В городе также есть замечательный культурный центр имени Любови Орловой, где проходят концерты, спектакли, кинопоказы, при этом билеты очень доступны по цене.

А неподалеку находится прекрасная готическая усадьба Введенское, где бывал царь Павел Первый и снималась «Война и мир».

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Купание на лошадях и жизнь на конюшне

© фото из личного архива

На конюшне в КСК «Шарапово» я провожу практически каждый день. На машине доезжаю минут за 40-50. Конюшня рассчитана на 150 лошадей, сейчас там около 70 лошадок. У нас есть манеж, два плаца, шикарные поля и леса вокруг, где тренируются спортсмены.

Рядом протекает река Москва, летом к речке можно подъехать и отдохнуть на пляже. Любимое летнее развлечение наших спортсменов – это купание прямо на лошадях. А зимой здесь можно прокатиться по заснеженным лесным дорожкам и по полям. На конюшне есть даже снегоходы, так что желающие могут с ветерком погонять по полям.

Конюшня – это свой, отдельный мир. Есть свое небольшое хозяйство – коровы, куры, козы, бараны, кролики, здесь делают замечательные сыры, сметану и творог. Так что все сотрудники конюшни едят экологически чистые продукты в местной столовой.

© фото из личного архива © фото из личного архива 1 из 2

Я – тренер, моя специализация – это конные пробеги. Я тренирую профессиональных спортсменов, а также знакомлю новичков с конным спортом. Многие мои ученики показали хорошие результаты в большом спорте. Среди них несколько мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и большое количество «разрядников».

В любое время года мы выезжаем на соревнования, жизнь на конюшне всегда кипит. Соревнования по конкуру, выездке и конным пробегам проходят и на нашей базе. Наверное, в клубе и в разъездах я провожу гораздо больше времени, чем дома.

© Группа ВКонтакте КСК «Шарапово»

Многие спортсмены живут прямо на конюшне – это, конечно, не «пять звезд», но все необходимое есть. Кто-то снимает частный дом рядом в селе Троицкое. В округе есть и гостиницы, остановиться можно в санатории «Солнечные поляны», в развлекательном комплексе «Трактир Алеша», либо в небольшой узбекской гостинице «Чайхона у верблюда», где, кроме отеля, есть настоящая чайхона и живой верблюд, а еще там очень вкусно кормят.

Самое чудесное время в наших краях – это весна, когда поля сплошь покрываются шапками одуванчиков. Конные прогулки в это время года просто восхитительны! Еще тут раздолье для любителей рыбалки. Есть «дикая» рыбалка зимой и летом, есть платная в искусственном водоеме. Весь улов можно приготовить прямо на месте, тут же разводят раков.

Летом тут раздолье для всех – и для конников, и для туристов. По полям бродят искатели кладов, по реке сплавляются на байдарках, берега облюбовали для пикников, а небо – поклонники авиаспорта.

В селе Троицкое есть старинная церковь 18 века с подворьем. На Масленицу там пекут блины и катаются на тройках, а на Троицу раскладывают березовые веточки и проводят праздничные службы.

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Жизнь без реагентов

Мне очень нравится жить не в Москве, а именно в Подмосковье. Жизнь в сельском поселении для меня гораздо комфортнее мегаполиса, потому что я люблю природу, чистый воздух и хорошую экологию. Сейчас всю Москву щедро засыпали и залили реагентами, и летом город ими будет дышать.

В Москве, безусловно, свои плюсы, но для меня они не принципиальны. Если выбирать между Москвой и областью, то я, конечно, выберу село.

В сельской местности жизнь спокойнее, добрее. В Москве люди очень закомплексованные и нервные, они все время куда-то несутся.

Недаром большинство известных людей сейчас живет в ближайшем Подмосковье, потому что понимают масштабы экологического неблагополучия и стараются уехать подальше от города, от суеты, а Москву оставляют только как место работы.

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Молоко от бабушки и сельская школа

© фото из личного архива © фото из личного архива © фото из личного архива 1 из 3

Что до инфраструктуры, то здесь всего более чем достаточно. «Пятерочки» и «Дикси» есть везде, в любом поселке, не говоря уже о фермерских продуктах. В Москве, конечно, есть фермерские магазинчики, но цены там завышены. А здесь я могу купить продукты непосредственно у бабушки – козье молоко и другую молочку. Цены будут ниже, а качество несравненно выше.

Медицинская помощь доступна не в каждом поселке, но в радиусе 10 километров ее точно найти можно. По особым случаям, надо, конечно, ехать в Одинцово или же в Москву.

У меня подрастает дочь, которая тоже очень увлечена конным спортом. Конечно, я думаю о ее будущем и образовании. Но считаю, что, где бы ты ни жил, везде можешь получить и образование, и работу. Важно понять, что ты хочешь получить на выходе.

В Одинцовском округе, где живет много обеспеченных людей, конечно же есть престижные школы, как муниципальные, так и частные. Есть и сельские школы, в одну из которых ходит мой ребенок. Я не вижу между ними особой разницы. Потому что, если человек хочет учиться и работать, он это будет делать в любом месте.

Что бы ни произошло, Москва – вот она, совсем рядом. Час-полтора, и ты там.

Мы предпочитаем ездить на автомобиле. Но общественный транспорт тоже ходит исправно – и электрички, и маршрутки, и автобусы.

Меня удручает только одно – то, что город «наползает» на Московскую область со страшной скоростью. Села и поселения уходят прошлое, леса вырубаются и застраиваются высотками и крупными объектами. Раньше можно было ехать по шоссе и наблюдать из окна леса и бескрайние поля, а сейчас я вижу одну непрекращающуюся стройку.

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