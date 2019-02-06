РИАМО - 6 фев. Президент России Владимир Путин поручил правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову, сообщается на сайте главы государства.

«Правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке в городе Москве памятника народному артисту СССР М.А. Ульянову. Доклад – до 30 июня 2019 года», – говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения президента назначен мэр столицы Сергей Собянин.

Михаил Ульянов – советский и российский актер, режиссер театра и кино, театральный деятель, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР.

Результатом многолетней актерской карьеры Ульянова стали несколько десятков ролей на сцене и около 70 – в кино. Он сыграл в картинах «Братья Карамазовы», «Битва за Москву», «Бег», «Ворошиловский стрелок» и других.