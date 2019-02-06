РИАМО – 6 фев. В Таганском районе столицы отремонтируют административно-деловые здания, построенные в 1860 году, здесь специалисты починят водостоки и обновят фасады, говорится в сообщении пресс- службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт зданий» по адресу: 1-й Котельнический переулок, дом 5, строения 1, 2, Таганский район, Центральный административный округ города Москвы.

«Сегодня в столице активно реализуется строительство и модернизация административных объектов для создания более комфортных условий труда и новых рабочих мест для москвичей. Так, Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на проведение капитального ремонта административных зданий в 1-м Котельническом переулке, построенных в 1860 году по индивидуальному проекту. В рамках проекта предусмотрены как внешние, так и внутренние ремонтные работы в двух строениях», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он уточнил, что капитальный ремонт предполагает замену штукатурного слоя, утепление и последующую окраску фасада.

«Кроме того, запланирована установка новых оконных блоков, размещение флагодержателей, устройство отливов и карнизов, а также замена входных дверей и напольной плитки входной площадки», – дополнил Леонов.

В ходе ремонта предусматривается установка наружного водостока, ограждений и снегозадержателей на кровле.

«Также запроектирован монтаж новых дверей выходов на кровлю, замена покрытия кирпичных стен, потолков и пола подвалов, ремонт плит перекрытия в местах прохода инженерных систем, облицовка ступеней спусков в подвалы и ремонт приямков», – перечисляется в пресс-релизе.

Внутренняя отделка включает в себя частичную замену перегородок первого и второго этажей, внутренних дверей и наличников, а также ремонт лестницы.

«При этом проектом предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с их функциональным назначением», – заключается в материале.