РИАМО – 6 фев. Президент РФ Владимир Путин наделил Генеральную прокуратуру полномочиями по проверке чиновников на наличие счетов в иностранных банках, сообщает Газета.ru.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

«Генпрокуратура сможет направлять запрос в ЦБ, который, в свою очередь, обращается в надзорный орган иностранного государства. Одновременно устанавливается запрет на раскрытие полученной информации третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами», – говорится в сообщении.

Нововведение позволит усилить контроль за соблюдением чиновниками федерального закона, в соответствии с которым им запрещено иметь счета и вклады в зарубежных банках.