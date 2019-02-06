РИАМО – 6 фев. Группа компаний «Коттон Клаб» рассматривает возможности развития компании за счет открытия новых производственных мощностей на территории Подмосковья, новый комплекс по производству подгузников намерены разместить в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Вопросы дальнейшего развития руководство ГК «Коттон Клаб» обсудило с представителями Корпорации развития Московской области.

«Очередная производственная линия будет запущена уже в первом полугодии 2019 года на производственном комплексе в городском округе Балашиха. ГК «Коттон Клаб» планирует открыть линию по изготовлению подгузников, которая для предприятия станет уже четвертой», – отмечается в сообщении.

Первая была запущена в августе 2017 года.

«Менее чем за полтора года с момента запуска, компания смогла занять долю в 2% на рынке подгузников, что для бренда является отличным результатом», – добавляется в материале.

На своем подмосковном предприятии компания также выпускает ватную, косметическую продукцию и широкую линейку товаров для дома. По многим позициям «Коттон Клаб» уже является лидером на российском рынке и при этом постоянно наращивает свою долю.

«Для дальнейшего развития, компании могут понадобится дополнительные производственные площади», – подчеркивается в пресс-релизе.

«Коттон Клаб» – одна из самых быстрорастущих компаний в своем сегменте рынка. Она производит широкий спектр самой разной продукции, спрос на которую растет. Логичным решением в этой ситуации является расширение производственных мощностей.

«В Московской области работает множество компаний – лидеров в своих сегментах рынка. Одна из таких – «Коттон Клаб», продукция которой поставляется не только по всей России, но и за рубеж. Это показательный пример возможностей, созданных в Подмосковье для развития бизнеса. Безусловно, правительство Московской области окажет компании всестороннее содействие в вопросах дальнейшего развития», – резюмировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.