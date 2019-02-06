РИАМО – 6 фев. В нынешнем году Московской области выделили почти 9 миллиардов рублей на закупку нового медицинского оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Московской области на приобретение нового медицинского оборудования в 2019 году выделено 8,9 миллиарда рублей, из них 3,7 миллиарда рублей будет направлено на закупку тяжелой медицинской техники, в том числе на сумму более 1,5 миллиарда рублей будут закуплены аппараты МРТ, КТ, УЗИ», – говорится в сообщении.

Оснащение медучреждений современным оборудованием осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Мы понимаем, что на качество оказания медпомощи влияют как профессиональные качества медработников, так и оснащенность учреждений здравоохранения современной техникой. В минувшем году (в 2018 году - ред.) на закупку медоборудования из бюджета региона было направлено порядка 5 миллиардов рублей, в этом году (в 2019 году – ред.) почти на 4 миллиарда рублей больше. Будем стремиться к тому, чтобы жители региона могли беспрепятственно получать высококачественную медицинскую помощь у себя на территориях», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В рамках ежегодного обращения губернатора региона к жителям повышение качества и доступности медицинской помощи было обозначено одной из приоритетных задач.