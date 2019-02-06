РИАМО – 6 фев. Павильон «Копытные Африки» в Московском зоопарке будет закрыт для проведения плановых работ в среду, сообщается на официальном сайте столичного зоопарка.

«Навестить жирафа, зебр Греви, страуса, антилоп дикдик и других удивительных представителей африканской фауны вы сможете уже в ближайшее время. А пока приглашаем вас заглянуть в павильон «Террариум», полюбоваться на его ярких чешуйчатых обитателей или отправиться в гости к пернатым, содержащимся в павильоне «Птицы и бабочки», – отмечается в сообщении.

Сотрудники зоопарка приносят посетителям извинения за доставленные неудобства.