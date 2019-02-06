РИАМО - 6 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с директором по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), разработчиком международного исследования PISA Андреасом Шляйхером, они обсудили повышение эффективности стратегических решений в области образования.

Мероприятие прошло совместно с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым и первым заместителем председателя правительства Московской области – министром образования Ольгой Забраловой.

«Мы стремимся за лидерами в образовании, надеемся показать успехи. У нас была выборка в прошлом году по PISA. Из 1500 школ региона 71 приняла участие в международном исследовании», - отметил Воробьев.

В рамках встречи обсуждалось участие Подмосковья как самостоятельного субъекта в рейтинге PISA, а также возможность применения в регионе методов и средств, используемых в мировой образовательной практике. Кроме того, один из ведущих экспертов в области развития образования подчеркнул, что Российская Федерация входит в пятерку стран, которые показывают лучшую динамику в исследованиях PISA.

«С помощью PISA мы наблюдаем значительный рост показателей в Российской Федерации и, в частности, в Московской области. Губернатор заинтересован, чтобы этот успех, динамику развития измерять подробнее и точнее», - отметил Шляйхер.

Ранее в доме правительства Московской области прошел семинар для директоров подмосковных школ. В нем приняли порядка 1 тысяч директоров школ, заместителей директоров и представителей муниципальных органов управления образования Московской области.

Шляйхер рассказал о методах повышения рейтинга образовательных учреждений по международной системе PISA. Она позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования разных стран, а также узнать, насколько учащиеся способны применять свои умения в реальной жизни. Мониторинг проводится по 4 основным направлениям: математическая, естественнонаучная, компьютерная грамотность, а также грамотность чтения.

«Нам представился уникальный шанс - послушать международного эксперта и узнать, как повысить эффективность стратегических решений в области образования. В прошлом году Московская область, наряду с Москвой и Татарстаном, выступила отдельным субъектом исследования PISA. Мы продолжим работать над повышением эффективности образовательных организаций с учетом международного опыта», - отметила Забралова.

Весной 2018 года в исследовании PISA участвовало более 3,5 тысяч учащихся из 71 подмосковной школы. Всего проект объединил молодых людей в возрасте 15 лет из 80 государств, в том числе 43 регионов РФ. Результаты будут опубликованы в декабре 2019 года. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.

«Подмосковные школы активно принимают участие в различных исследованиях, в том числе и в PISA. И сегодня Андреас Шляйхер рассказал о том, что это исследование показывает, как эти результаты интерпретируются. И в итоге мы узнаем, насколько дети наши развили в себе компетенции, которые помогут им выстроить свою взрослую жизнь», - сказал директор лицея в Балашихе Дмитрий Белоусов.