РИАМО - 6 фев. Главное управление МЧС РФ по Московской области предупредило о том, что в ближайший час с сохранением до конца суток 6 февраля и ночь 7 февраля по югу, юго-востоку региона ожидается мокрый снег и гололед, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до конца суток 6 февраля и ночью 7 февраля по югу, юго-востоку Московской области ожидается снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, местами гололед, на дорогах сильная гололедица», - отмечается в материале.

Специалисты ведомства рекомендуют при мокром снеге быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

Кроме этого, водителям советуют по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте или быть предельно внимательными при дорожном движении, а пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

«Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101», - заключается в материале.