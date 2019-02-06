РИАМО – 6 фев. Более 80 тысяч патентов выдали подмосковным предпринимателям в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

Патентная система налогообложения, способствующая развитию предпринимательства в регионе и его легализации, а также снижению административной нагрузки на бизнес, пользуется все большим спросом у индивидуальных предпринимателей Подмосковья.

«За 2018 год налоговыми органами Московской области выдано 82,3 тысячи патентов, что превышает количество выданных патентов за 2017 год в 1,2 раза», – говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью патентная система налогообложения пользуется среди индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров, ими в текущем году получено 40 тысяч патентов (49 % от общего числа).

Представителям бизнеса, осуществляющим розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети, не имеющим торговые залы, а также через объекты нестационарной торговой сети, выдано 3,8 тысячи патентов.

Активно применяется патентная система гражданами, зарегистрировавшимися в качестве индивидуальных предпринимателей и сдающими в аренду жилые и нежилые помещения и земельные участки. В 2018 году по этому виду деятельности получено 5,3 тысячи патентов.

«Растет и количество патентов, полученных теми, кто оказывает автотранспортные услуги по перевозке грузов, ими получено 5,4 тысячи патентов, на перевозку пассажиров выдано 1,9 тысячи патентов. Тем, кто осуществляет техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования, выдано 2,4 тысячи патентов», – говорится в сообщении.

Предприниматели, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, получили 3,2 тысячи патентов, а те, кто оказывал услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству – 2 тысячи патентов.

В прошлом году 4,3 тысячи патентов с налоговой ставкой в размере 0 % выдали индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению. Налоговые каникулы на эти виды деятельности были установлены в Подмосковье с целью стимулирования бизнеса социальной сферы.

Тематическая информация по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей размещена на сайте ФНС России в разделе «Индивидуальные предприниматели», подраздел «Патентная система налогообложения».