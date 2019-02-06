РИАМО - 6 фев. Глава немецкого округа Дюрен Вольфганг Шпельтхан прибыл с официальным визитом в Мытищи, вместе с главой округа Виктором Азаровым они обсудили вопросы дельнейшего развития партнерских отношений, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития дельнейшего партнерских отношений. Сотрудничество началось в 2011 году и на данный момент активно продолжается в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. В июне этого года Дюрен примет XV конференцию городов партнеров России и Германии.

«Мы планируем сформировать делегацию из представителей наших промышленных предприятий и направить ее на конференцию в Дюрен. Сегодня очень важно налаживать отношения в сфере экономики и инвестиций, и мне приятно услышать от своего коллеги, что немецкие предприниматели очень хотят работать в России и, в частности, на территории городского округа Мытищи», - отметил Азаров.

Шпельтхан уточнил, что за годы сотрудничества Дюрена и Мытищ осуществлено немало проектов и программ.

«Конечно, мы будем и дальше развивать такие направления как культурное общение, проекты по обмену врачами, но кроме того планируем начать промышленное сотрудничество. У нас тоже есть завод по производству поездов, и мы можем найти точки соприкосновения с вашим машиностроительным заводом», - добавил Шпельтхан.

Глава Дюрена заключил, что немцы намерны изучить, как функционирует система центрального отопления, а также выразил восхищение темпами развития городского округа Мытищи и поблагодарил за гостеприимство.