РИАМО - 6 фев. На формирование комфортной городской среды в Подмосковье в этом году выделили около 9 миллиардов рублей, эти средства направят на благоустройство и модернизацию освещения, сообщил журналистам в среду министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Программа министерства благоустройства - программа по формированию комфортной городской среды - на этот год составляет порядка 9 миллиардов рублей», - сказал Хайкин.

Он уточнил, что программой подразумевается благоустройство общественных пространств, выделение субсидий на благоустройство дворовых территорий, реализация мероприятий программы «Светлый город» и другое.

В рамках проекта «Светлый город» в 2019 году из областного бюджета выделено 1,4 миллиарда рублей на мероприятия по созданию функционального наружного и архитектурно-художественного освещения в Подмосковье.