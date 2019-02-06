РИАМО – 6 фев. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства гипермаркета «Леруа Мерлен» в рабочем поселке Заречье Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На площади 55 236 квадратных метров разместятся торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения. Проектом предусмотрены три встроенных уровня парковки для легкового транспорта», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, на объекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.

Застройщиком выступает ООО «Новолекс-Заречье». Надзор за строительством объекта ведет отдел №1 Главгосстройнадзора Московской области.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 400 новых рабочих мест. Завершить строительство объекта планируется в IV квартале 2020 года.