РИАМО - 6 фев. В городском округе Власиха продолжаются работы по реконструкции стадиона, они ведутся в соответствии с графиком, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Финансирование работ по реконструкции стадиона осуществляется за счет средств регионального и городского бюджетов. По проекту объект включает в себя футбольное поле 90 на 60 метров, четыре беговые дорожки, трибуны на 500 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы ведутся по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья».

«В минувшем году были выполнены работы подготовительного периода, демонтажные работы, работы по устройству фундаментных свай под физкультурно-оздоровительный комплекс и трибунами, частично выполнены работы по устройству дренажной системы футбольного поля и основания проездов. Также была проведена прокладка силового кабеля в траншее для обеспечения энергоснабжения возводимого здания ФОК», - говорится в сообщении.

В соответствии с графиком производства работ на конец февраля запланировано завершение работ по устройству ростверков трибун, фундаментной балки здания ФОК, водоотведение спортивного ядра и футбольного поля.

Площадь здания составит 1613 квадратных метров. В нем разместятся универсальный игровой спортивный зал, раздевалки и душевые, медицинский и методический кабинеты, помещения персонала, комнаты тренерского состава, инвентарные, зал для борьбы, тренажерный зал, административные помещения.

Регулярно посещая строительную площадку, глава городского округа Альберт Алябьев держит на личном контроле реконструкцию стадиона.

«Совсем скоро в городском округе появится современный спортивный комплекс. Мы должны сделать стадион центром спортивной жизни для горожан. Здесь будет достаточно места для занятий самыми разными видами спорта для всех возрастных категорий жителей», - отметил Алябьев.

По словам начальника отдела архитектуры и капитального строительства комитета по вопросам ЖКХ и строительства городского округа Власиха Ольги Плюхиной, уже в марте будут проведены работы по монтажу металлоконструкций здания ФОК, монтаж сборных трибун, устройство и перенос инженерных сетей, устройство кабельных линий электроосвещения и монтаж металлоконструкций электроосвещения футбольного поля.

«Само строительство стадиона не быстрый процесс, стоит вспомнить сколько времени понадобилось на то, чтобы начать работы по реконструкции. Как и со многими другими объектами сложность заключалась в том, что изначально стадион и земля под ним принадлежали министерству обороны», - напоминается в материале.

В 2012 году администрация городского округа добилась передачи объекта из федеральной собственности в муниципальную. В 2013 году был разработан проект реконструкции стадиона, прошедший государственную экспертизу. Отсутствие в муниципальной собственности земельного участка под стадионом не позволили начать реконструкцию в 2014 году.

Только через год удалось добиться того, чтобы земельный участок под стадионом был передан в муниципальную собственность. Это позволило рассмотреть возможность включить реконструкцию стадиона в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2018 годы.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона реконструкция стадиона была предусмотрена за счет средств бюджета Подмосковья и городского округа Власиха.