РИАМО – 6 фев. Пожилая 86-летняя жительница подмосковного Дмитрова примет участие в «Лыжне России» в 13-й раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Девятого февраля в 12:00 в Химках состоится старт всероссийской «Лыжни России-2019». На дистанции 10 километров победители будут определяться в четырех категориях: юноши и девушки 2001-2010 годов рождения, а также мужчины и женщины от 19 лет и старше.

«Самым возрастным участником гонки станет Клара Богатова из подмосковного Дмитрова. Спортсменке 86 лет, и на старт в текущем году (2019 – ред.) она выйдет уже тринадцатый раз подряд. Примечательно, что Клара Степановна занимается не только зимними видами спорта, но и активно участвует в легкоатлетических забегах», – говорится в сообщении.

Она неоднократно преодолевала дистанцию в 10 километров на знаменитом «Гагаринском забеге» в Звездном городке, в котором когда-то принимал участие и сам легендарный советский космонавт. В нынешнем году «Гагаринский забег» пройдет в юбилейный 50-й раз.

«Клара Степановна Богатова не пропускает ни одной «Лыжни России» в течение вот уже 13-ти лет. Кроме того, она регулярно принимает участие не только в лыжных стартах, но и беговых, раз за разом преодолевая внушительные дистанции. Примечательно, что Клара Степановна активно начала заниматься спортом в 69 лет, и сейчас за ее плечами уже десятки километров на официальных стартах», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что ее сила воли является отличным примером для спортсменов всех возрастов. Начать заниматься спортом никогда не поздно. Тем более, что наш регион известен развитой спортивной инфраструктурой, большим количеством стадионов, беговых дорожек, лыжных трасс и много другого. Условия есть, нужно лишь желание.

Сейчас же участники «Лыжни-России-2019» продолжают проходить мандатную комиссию. Получить стартовый комплект, в который входит стартовый номер, брендированные майка и шапка, в день гонки будет нельзя.

Комиссия по допуску участников работает до 8 февраля включительно по адресу: Москва, улица Кулакова, дом №20, корпус 1. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(495)230-05-14.