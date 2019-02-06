РИАМО - 6 фев. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин останутся под арестом до 8 апреля, такое постановление вынес в среду Тверской суд Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 6 февраля 2019 года года Кокорину А.А., Мамаеву П.К. продлен срок содержания под стражей на два месяца, а всего до пяти месяцев 29 суток, то есть до 8 апреля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Также суд продлил арест еще двоим участникам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием.

Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.