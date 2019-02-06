РИАМО - 6 фев. Управляющая компания восстановила работу лифтов в многоквартирном жилом доме по улице Чистякова в подмосковном Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В надзорное ведомство поступило обращение от жительницы дома №67 по улице Чистякова. Женщина просила оказать воздействие на управляющую организацию для устранения нарушений в работе лифтового оборудования в данном доме.

«Уже полтора года двери лифтов при закрытии не реагируют на препятствие. Детскую коляску регулярно зажимает как при входе, так и при выходе из лифта. Это создает угрозу жизни и здоровью моих детей! Управляющая компания никак не реагирует на заявки по этому вопросу», – сказала жительница.

Проверка установила, что система фотореверса дверей грузовых лифтов в четырех подъездах находилась в нерабочем состоянии.

«Именно данная система должна предотвращать удары дверью при посадке и выходе из кабины лифта, так как фотодатчики фиксируют препятствие на пути закрывающейся двери и не позволяют ей закрыться. А за исправность этой системы, в свою очередь, отвечают сотрудники управляющей компании, которые должны регулярно привлекать специализированные организации к техническому осмотру и ремонту оборудования», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Государственные жилищные инспекторы выдали АО «Одинцовская теплосеть», управляющему данным домом, четыре предписания на выполнение работ по восстановлению работоспособности фотореверсов дверей грузовых лифтов.

За нарушение законодательства в отношении управляющего директора территориального управления МКД №4 АО «Одинцовская теплосеть» было возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». На текущий момент дело о совершении административного правонарушения находится на рассмотрении в мировом суде.

В ходе контрольной проверки исполнения предписания жилищные инспекторы зафиксировали факт устранения всех выявленных неисправностей в полном объеме и в установленные сроки.