РИАМО - 6 фев. В текущем году в Московской области планируется установить более 240 детских игровых площадок по программе губернатора Подмосковья, сообщил журналистам в среду министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«По программе губернатора по детским игровым площадкам, которая тоже очень положительно воспринимается у жителей, на этот году у нас запланировано 246 площадок», - сказал Хайкин.

В 2018 году было установлено 250 детских игровых площадок по программе губернатора Московской области.

Также в Московской области в этом году планируется благоустроить не менее 1360 дворовых территорий, на них установят лавочки и урны для сбора мусора.