РИАМО – 6 фев. Свыше 15 миллиардов рублей выделят столичному департаменту здравоохранения из резервного фонда на повышение качества оказания медицинских услуг для пациентов с онкологией, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«В соответствии с постановлением правительства от 6 декабря 2005 года №976-ПП «О расходовании средств резервного фонда, предусматриваемого в бюджете города Москвы» и в целях повышения качества оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в городе Москве выделить департаменту здравоохранения города Москвы из резервного фонда, предусмотренного на 2019 год в бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, средства в размере 15,6 миллиарда рублей», – говорится в документе.

В опубликованном распоряжении уточняется, что средства выделены в целях реализации указанным департаментом соответствующего мероприятия госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы».

Ранее мэр Собянин сообщил, что в столице во втором квартале 2019 года начнется переход на новые стандарты химиотерапии, которые продлят жизнь пациентам с онкологией. Новая система будет на уровне развитых европейских стран.