РИАМО – 6 фев. Строительство первого крупного деревянного храмового комплекса в честь 12 апостолов в столичном районе Ховрино завершат в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Общая площадь участка составляет 1 605 квадратных метров. Храмовый комплекс рассчитан на 400 человек. Строительство осуществляется в рамках «Программы-200». От Стройкомплекса Москвы программу курирует руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал о том, что деревянный храм с шатровым завершением является одним из самых необычных храмов в районе. Возводится он по индивидуальному проекту из лиственницы по традиционным технологиям. Все строительные работы производятся вручную, включая сборку, как это делали древние мастера», – говорится в сообщении.

При строительстве специалисты используют самые новейшие передовые технологии. Храм, стоящий на монолитном фундаменте, будет соединен с приходским домом крытыми галереями. Дом причта, кирпичный, с монолитным основанием, будет увенчан колокольней.

Советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, подчеркнул, что храм в честь 12 апостолов в Ховрине было решено строить из дерева, исходя из стесненных условий площадки, «насыщенности» участка подземными инженерными коммуникациями, а также из-за значительного перепада рельефа. Он будет представлять собой первый вместительный деревянный храмовый комплекс, возведенный в рамках городской программы.

«На текущий момент в верхнем храме завершены все отделочные работы. Напольным камнем из доломита выложены полы теплых тонов с элементами мозаики. Установлено новое большое паникадило с изображением икон 12 апостолов. В мастерских Троице-Сергиевой лавры подходят к завершению работы по изготовлению иконостаса из древнего дуба. Пишутся иконы», – отмечается в материале.

Сейчас строители приступили к отделке нижнего храма, подходит к завершению строительство цокольного этажа приходского дома. В феврале приступят к возведению кирпичных стен, а не деревянных, как это планировалось ранее. Храмовый комплекс планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года, а к концу года провести освящение Великим чином.

В САО в рамках программы строительства новых православных храмов ведется работа по 27 земельным участкам. Всего в округе действует 17 православных храмов. В эксплуатацию введены два храма, пять объектов находятся в стадии активного строительства, по одному адресу идет подготовка к строительству, два храма в стадии проектирования, еще два – в стадии подготовки к проектированию.

«Программа строительства православных храмов развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Очень важно, чтобы православные христиане могли посещать церковь рядом со своим домом, в пешей доступности», – дополняется в материале.

Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.

«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов Москвы.