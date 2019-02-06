РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Федеральный научный центр животноводства имени академика Эрнста из поселка Дубровицы подмосковного Подольска получил награду «Лучшая научная разработка» на международной выставке «АгроФарм-2019», – говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Федеральный научный центр животноводства (ВИЖ) имени академика Эрнста, который находиться в поселке Дубровицы Подольска, получил награду «Лучшая научная разработка» на 13-й международной выставке племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2019», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что награду получила работа «Инфракрасная спектрометрия молока для прогнозирования функционального состояния и здоровья коров в стадах молочного скота» отдела популяционной генетики и разведения животных, руководителем которого является Александр Сермягин.

Подольский центр животноводства принимает участие в выставке и в качестве экспонента, презентуя свои последние достижения, в том числе цифровые и автоматизированные технологии.

Международная выставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2019» проходит с 5 по 7 февраля в павильоне №75 ВДНХ. Это крупнейшее событие отрасли животноводства в России, организаторами которого являются АО «ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС».