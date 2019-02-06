РИАМО - 6 фев. Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС по жалобе ООО «Клинхаус» о нарушении закона о закупках, управление ранее признало жалобу фирмы на заказчика необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление ФАС поступила жалоба ООО «Клинхаус» на действия ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Планерное» управления делами президента РФ (ФГАУ «ОК «Планерное») путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по стирке белья на объектах, входящих в состав ФГАУ «ОК «Планерное». Ведомство признало жалобу ООО «Клинхаус» необоснованной.

«Не согласившись с указанным решением, ООО «Клинхаус» обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС», – говорится в сообщении.