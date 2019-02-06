РИАМО – 6 фев. В Московской области в этом году планируется провести работы по благоустройству в 19 парках, в 2018 году было благоустроено 20 парковых зон, сообщил журналистам в среду министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Также у нас есть программа «Парки Подмосковья». Программа очень популярна, востребована. Мы знаем, что парк – это часто знаковое место в городе, где можно проводить досуг как зимой, так и летом. Так, в 2018 году у нас было благоустроено 20 парков. На 2019 год у нас также запланировано по программе софинансирования 19 парков», – отметил Хайкин.

Он дополнил, что для получения субсидии из областного бюджета на благоустройство парка обязательным критерием становится разработка концепции развития всей территории парка, согласование ее с министерством благоустройства и обсуждение с жителями.

Начиная с текущего года, обязательным также становится положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, с 2019 по 2024 годы планируется благоустроить 75 парков культуры и отдыха.