РИАМО – 6 фев. В аэропорту Екатеринбурга задержали 46-летнего мужчину из-за того, что он курил на борту самолета, прибывшего из Москвы, сообщается на сайте МВД РФ.

Сотрудники линейного отдела МВД в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга в отношении пассажира авиарейса Москва – Екатеринбург составили протокол об административном правонарушении.

«На борту авиалайнера во время перелета сработали датчики противопожарной сигнализации. К приземлившемуся самолету были направлены полицейские, которым экипаж сообщил о том, что 46-летний пассажир курил на борту самолета во время полета», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что правонарушитель был доставлен в дежурную часть полиции, где к нему были приняты меры административного воздействия.