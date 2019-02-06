РИАМО – 6 фев. Автобусы «Мострансавто» 9 февраля перевезут участников XXXVII открытой всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2019», мероприятие пройдет в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мострансавто».

Девятого февраля стартует Московский областной этап 37-й всероссийской гонки «Лыжня России». Лыжникам предстоит пройти 10 километров. Победителей определят в четырех категориях: юноши и девушки 2001–2010 годов рождения, мужчины и женщины от 19 лет и старше. Для обслуживания мероприятия «Мострансавто» выделило транспорт из четырех филиалов: Долгопрудненского, Дмитровского, Солнечногорского и Химкинского.

«В течение дня восемь комфортабельных автобусов большой вместимости будут перевозить участников гонки. Четыре транспортных средства начнут курсировать в режиме шаттла от ТЦ «Мега Химки» до олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», – говорится в сообщении.

Техническое состояние транспортных средств, выделенных для обслуживания соревнований, будет дополнительно проверено специалистами «Мострансавто» для обеспечения комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Водители пройдут инструктажи по работе на маршрутах и соблюдению ПДД.

«Мострансавто» обслуживает гонку уже более 5 лет. Кроме того, работники предприятия регулярно принимают участие в лыжных соревнованиях. Например, в начале февраля сотрудники Королевского филиала вышли на старт «Московской лыжни - 2019», – добавляется в материале.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысячи автобусов и осуществляются перевозки более 1,5 миллиона пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.