РИАМО - 6 фев. Правительство Москвы с 2010 года оказывает систематическую помощь городской полиции в модернизации материально-технической базы, так за этот период построили 14 новых объектов столичной полиции, а еще в планах возвести около 20 зданий для районных отделов внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Всего в 2010-2018 годы было введено 14 новых объектов столичной полиции, включая комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам, ОВД по районам Академический, Гольяново, Хорошево-Мневники, Ховрино и город Московский, Центр кинологической службы», – отмечается в материале.

Помимо этого, во вновь построенных и отремонтированных зданиях ГУ МВД России по Москве создаются комфортные условия для несения службы сотрудниками: современная дежурная часть, служебные кабинеты, лаборатории, комнаты отдыха, спортивные залы, тиры, столовые и буфеты, благоустроенная территория.

Безопасность сотрудников и посетителей обеспечивают современные электронные системы защиты, наблюдения и контроля доступа. Задержанным лицам гарантируются условия содержания, не унижающие человеческое достоинство (вентиляция в камерах, санузлы).

«В планах строительство еще порядка 20 зданий для районных отделов внутренних дел, которые в настоящее время расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных помещениях либо имеют очень маленькую площадь. В частности, в 2019 году планируется завершить строительство зданий райотделов полиции в Ростокине, Очаково-Матвеевском и РУВД в Коммунарке», – уточняется в материале.

Также одновременно ведется комплексный ремонт и благоустройство объектов ГУ МВД России по Москве. Начиная с 2011 года завершены работы на 200 объектах, включая: 75 зданий районных отделов внутренних дел; 5 жилых домов-семейных общежитий для сотрудников полиции; 79 спортивных и хоккейных площадок для тренировок и отдыха личного состава; 41 иной ведомственный объект.