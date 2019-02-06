РИАМО – 6 фев. В Московской области в этом году планируется благоустроить не менее 1360 дворовых территорий, где установят лавочки и урны для сбора мусора, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Адресный перечень программы комплексного благоустройства дворов сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел», а также обращений в органы власти», – отметил Пестов.

Он дополнил, что детали проведения работ обсуждаются на встречах собственников жилья, в ходе которых жители определяют приоритетные направления благоустройства (элементы детских площадок, количество парковочных мест, места установки малых архитектурных форм).

«В соответствии с требованиями областного закона «О благоустройстве» комплексное благоустройство дворов включает в себя шесть обязательных элементов: детские игровые площадки, парковочные места, освещение, озеленение, контейнерные площадки и информационные стенды», – отмечается в материале.

В дополнение к шести обязательным элементам, рекомендовано также устанавливать во дворах лавочки и урны для сбора мусора.

«Кроме того, на новых детских игровых площадках, построенных по губернаторской программе, устанавливаются камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион»», – подчеркивается в пресс-релизе.

Губернаторская программа комплексного благоустройства дворов реализуется с 2015 года. С 2015 по 2018 годы выполнено комплексное благоустройство более 6200 дворов. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

В Московской области, по поручению губернатора Андрея Воробьева, реализуется комплексный подход при проведении всех видов работ по ремонту и благоустройству.

«Это означает, что там, где это возможно, планы по комплексному благоустройству дворов синхронизируются с проведением капитального ремонта МКД, ремонтом подъездов, модернизацией систем наружного освещения, а также с мероприятиями программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря такому подходу за короткие сроки удается обеспечить максимальный положительный эффект от выполняемых мероприятий для жителей», – заключается в сообщении.

Основные задачи, которые обозначил губернатор в своем обращении перед министерством благоустройства на 2019 год, – это создание новых парков, создание новых зон притяжения для жителей, благоустройство дворовых территорий, а также наведение порядка на вылетных магистралях.