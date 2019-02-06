РИАМО- 6 фев. С начала текущего года в Подмосковье уже более 100 детей-сирот обрели семью, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«С начала 2019 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи 116 детей-сирот», – отметила Забралова.

Она дополнила, что с начала года в регионе создано 23 новых приемных семьи. Всего в Подмосковье их насчитывается более 4 тысяч.

«В прошлом году мы открыли шесть новых служб сопровождения замещающих семей. Сейчас в регионе функционирует 83 службы. Положительная динамика наблюдается и по сокращению количества детей-сирот, например, за прошлый год на 14,1% сокращен региональный банк данных о детях-сиротах. Кроме того, у нас работает 75 школ подготовки приемных семей, где будущим родителям помогают юристы, психологи и педагоги», – подчеркнула Забралова.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,7 тысяч детей-сирот. Кроме того, свыше 8,6 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.