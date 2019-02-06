РИАМО - 6 фев. Наступившее в столице потепление может спровоцировать к раннему выходу из спячки медведей, сурков и енотов в Московском зоопарке, так как животные чувствуют колебания температур и таяние снежного покрова, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

После наступившего в конце января внезапного потепления, по прогнозам синоптиков, в столицу вновь вернутся холода. Подобные температурные перепады не страшны обитателям зоопарка. Но они могут повлиять на тех животных, которые проводят зиму в спячке. Осенью в зимний сон погрузились бурый и гималайский медведи, еноты и енотовидные собаки, а сурки, ежи, тенреки и сони впали в состояние спячки.

«Также в специальных холодильных камерах уснули летучие мыши, обитающие в Московской области, и тушканчики. Для последних перемены температуры и погодных условий никак не ощутимы, а вот на продолжительности сна медведей, сурков и енотов они вполне могут отразиться», – говорится в сообщении.

В случае продолжительного раннего потепления животные могут проснуться раньше: дело в том, что все они чувствуют колебания температур, равно как и таяние снежного покрова. Поэтому наступившее потепление, если оно продержится длительное время, может спровоцировать раннее пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоопарка, проводящих зимнее время во сне и спячке.

«В природе раннее пробуждение может быть чревато рядом проблем: так, разбуженные не вовремя медведи представляют нешуточную опасность, поскольку они очень голодны и агрессивны. Таких медведей называют «шатунами» – это распространяется и на тех животных, которые не смогли накопить достаточно жировых запасов и погрузиться в зимний сон», – уточняется в материале.

Проснувшиеся раньше назначенного срока сурки и вовсе могут погибнуть из-за недостатка корма. За время спячки зверьки теряют около трети своего веса, поэтому, когда они просыпаются, им необходимо сразу же восполнять недостаток массы.

«Для обитателей зоопарка раннее пробуждение никакой угрозы не несет: в случае, если они проснутся, зоологи начнут давать им корм, а также тщательно следить за их самочувствием вплоть до наступления весенне-летнего периода», – добавляется в пресс-релизе.

В практике зоопарка бывали случаи, когда животные выходили из спячки в середине зимы из-за внезапного температурного скачка, а затем снова засыпали, когда погода приходила в норму.

Еноты спят совсем не глубоко и чувствуют потепление раньше других животных. Именно поэтому зимой в теплые дни они нередко выходят из своих домиков, чтобы проверить, не наступила ли весна или чтобы просто-напросто подкрепиться и немного размяться. После таких непродолжительных прогулок зверьки вновь засыпают.

По прогнозам специалистов, они окончательно проснутся в начале марта, если в течение текущего месяца продержатся холода.

Схожим образом обстоит дело и с медведями: они, вероятнее всего, начнут выходить из своих берлог уже к середине или концу марта. В это же время зоологи постепенно начнут будить тушканчиков, у которых сразу после спячки начнется период размножения.

«Всю зиму наши специалисты тщательно следят за состоянием тех животных, которые находятся в состоянии спячки или зимнего сна. Тушканчиков, например, регулярно достают из холодильных камер, взвешивают и осматривают. Если животное сильно теряет вес, его будят и возвращают к нормальному режиму. Та же ситуация с летучими мышами», – заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что несколько сложнее дело обстоит с медведями, однако и их состояние постоянно проверяют зоологи. И спячка, и зимний сон – очень важный период в жизни отдельных видов.

«Наша задача сделать так, чтобы в это время ничто их не беспокоило. Тем не менее, мы готовы к любым неожиданностям – таким как, ранее пробуждение, например. В зоопарке животные переносят его гораздо легче, чем в природе, где им никто не может помочь с добычей корма и постепенным восстановлением обменных процессов», – резюмировала Акулова.