РИАМО - 6 фев. В текущем году планируется провести работы по благоустройству в пяти военных городках Московской области, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«На 2019 год у нас также запланировано благоустройство военных городков. Это два военных городка в Наро-Фоминске, в Электростали - Ногинск-5, в Можайске - Химик - это продолжение благоустройства, в Пушкинском районе - это Софрино-1», - сказал Хайкин.

Он отметил, что в Московской области в 2018 году было благоустроено восемь военных городков.

Также в 2019 году в Подмосковье запланировано благоустроить 35 территорий. Работы проведут в Зарайске, Кашире, Коломне и других муниципалитетах.