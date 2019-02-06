РИАМО - 6 фев. В текущем году в десяти муниципалитетах Подмосковья планируется установить карусели на общественных территориях, они будут иметь специально разработанный для региона дизайн, сообщил журналистам в среду министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Могу рассказать про программу по каруселям. <…> Вы знаете, что в 2018 году у нас были установлены карусели в Домодедове и в Одинцове. В этом году в обращении губернатора он также говорил об этой программе. Мы ее продолжим – на 2019 год запланировано (установить – ред.) десять каруселей», – сказал Хайкин.

Он отметил, что карусели будут иметь специально разработанный для Подмосковья дизайн.

Как уточняется в пресс-материалах к мероприятию, карусели планируется установить на общественных территориях в десяти муниципалитетах: Жуковском, Балашихе, Химках, Люберцах, Воскресенске, Богородском округе, Серпухове, Коломне, Королеве и в Шаховской.