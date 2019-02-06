РИАМО – 6 фев. УК восстановила герметичность фасада дома на улице Боголюбская в подмосковном Пушкине по предписанию Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

АО «Мособлстрой №20» из Пушкинского района в полном объеме исполнило предписание Госжилинспекции. При проверке обращения жителей многоквартирного дома №6 по улице Боголюбская было зафиксировано неудовлетворительное содержание фасада здания.

«При осмотре дома выявлено частичное разрушение герметизирующих межпанельных швов по периметру фасада дома. В связи с этим в некоторых квартирах зафиксированы сухие следы протечек на стенах в районе стыковых соединений панелей. Между тем, жилищное законодательство предусматривает, что своевременное проведение работ по устранению нарушений герметичности фасадов зданий находится в зоне ответственности управляющих организаций», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Областное надзорное ведомство выдало АО «Мособлстрой №20» предписание о ремонте фасада дома в местах разрушений. Поскольку УК не предоставила никаких доказательств своевременного принятия мер по недопущению нарушения, на нее было заведено административное дело. Протокол о нарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» на данный момент находится на рассмотрении в мировом суде.

В ходе контрольной проверки исполнения предписания установлено, что надлежащее состояние межпанельных швов на фасаде многоквартирного жилого дома было восстановлено в полном объеме в установленные сроки.